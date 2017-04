Omicidio Matteo Mendola, arrestato Antonio Lembo

NOVARA – Svolta nel giallo dell’omicidio di Matteo Mendola, il pregiudicato di 35 anni trovato morto la scorsa settimana in un casolare abbandonato nelle campagne di Pombia, in provincia di Novara. I carabinieri hanno arrestato Antonio Lembo, 28 anni, di Busto Arsizio (Varese) come la vittima.

Secondo l’accusa Lembo avrebbe sparato due colpi a Mendola al culmine di un litigio, forse scoppiato per la divisione del bottino di alcuni furti. Dopo gli spari, Lembo ha anche colpito Mendola alla testa con il calcio della pistola per una dozzina di volte, uccidendolo. “Un delitto particolarmente efferato”, è stato il commento del procurato della Repubblica di Novara, Marilinda Mineccia.

Ad inchiodare Lembo ci sono alcune testimonianze raccolte dai carabinieri secondo cui il giovane si sarebbe dovuto incontrare con la vittima. Il cerchio si è stretto attorno a lui grazie ai dati emersi dall’analisi dei tabulati telefonici. Lembo ha tentato di fuggire, ma è stato intercettato dai militari dell’Arma nel centro Italia. Interrogato, ha confessato.