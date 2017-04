ANCONA – Incidente stradale intorno alle 13.30 di mercoledì 12 aprile a Osimo, in provincia di Ancona, quando si sono scontrate una macchina e uno scuolabus: tanta paura per i bambini, accompagnati in vari ospedali per controlli.

Come riporta Cronache Ancona, quando il bus aveva quasi concluso la manovra di immissione in una via della cittadina, è arrivata la macchina, una Fiat Punto grigia, che si è schiantata contro la parte posteriore sinistra del mezzo pesante. Alla guida dell’auto un uomo soccorso e trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.

Sotto choc 16 bambini a bordo dell’autobus, soccorsi di due ambulanze della Croce Rossa di Osimo e dall’automedica del 118. Seppur non in gravi condizioni, 3 bimbi sono stati portati al Pronto Soccorso di Civitanova Marche, 2 al Salesi e l’autista del bus all’ospedale di Osimo.