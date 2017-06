Ostia, donna minaccia di fare esplodere palazzo. Salvo l’attore Enzo Salvi

ROMA – Paura ad Ostia per un tentato suicidio in via delle Azzorre 453. Una donna di 48 anni, che già in passato aveva tentato di suicidarsi, dopo aver aperto la bombola del gas ha telefonato alla polizia minacciando di togliersi la vita e di far saltare l’intero edificio. E’ successo intorno alle 18 di mercoledì 28 giugno. Quando i poliziotti del reparto volanti e del commissariato di Ostia, sono arrivati sotto la sua abitazione, l’odore del gas era ormai diffuso e così hanno evacuato l’intero stabile mettendo in sicurezza le persone presenti. Tra questi anche l’attore Enzo Salvi, vicino di casa della donna.

Come riporta Il Messaggero,

una volta messi in sicurezza i residenti, gli agenti sono saliti nell’appartamento e hanno sfondato la porta. Di fronte a loro, c’era la donna che, con un accendino tra le mani ha iniziato ad urlare minacciando di far saltare tutto in aria. Tempestivo l’intervento degli agenti che, saltati addosso alla donna, sono riusciti a bloccarla disarmandola. I locali, saturi di gas sono stati immediatamente areati.

“Una tragedia sfiorata. – commenta sui social Enzo Salvi – Dobbiamo dire grazie alla Polizia di Stato e in particolare agli agenti che con grande professionalità e sangue freddo, anche a rischio della loro stessa vita, hanno saputo gestire una situazione non facile, ad altissimo rischio mettendo in sicurezza tutte le famiglie che vi abitano compresa la mia. Preghiamo per la donna”.