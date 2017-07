Ostia, il cartello sul cancello avvisa: “Citofono rotto, fate caciara”

ROMA – “Citofono rotto, fate caciara”. Così recita un cartello legato al cancello di una casa affacciata su via delle Saline, a Ostia Antica. E così è stato costretto a fare un povero dipendente Ama per ritirare i sacchetti della differenziata. Ai proprietari di casa, il chiasso non dà fastidio. Anzi, è l’unico modo per non perdersi il passaggio del postino o di un ipotetico tecnico della caldaia.

Clicca qui per vedere la FOTO

L’avviso, inciso su una tavoletta di legno, ha tutta l’aria di essere lì da tempo. Altrimenti non si spiegherebbe la necessità di ricorrere a un supporto così resistente. Eppure nessuno si è mai preso la briga di aggiustare il citofono.

Intanto gli amici strillano sotto la finestra, il postino fischia, qualcun altro batte le mani con forza. Insomma in via delle Saline il mondo è alla rovescia e gli schiamazzi sono bene accetti.