Ostia (Roma), tenta di far esplodere il palazzo in cui vive anche l’attore Enzo Salvi

OSTIA (ROMA) – Tenta di dare fuoco al proprio appartamento, mettendo a rischio l’intero palazzo, in cui vive anche l’attore Enzo Salvi. Ma per fortuna viene fermata in tempo. Una donna di 48 anni è stata fermata mentre, con l’accendino in mano, stava tentando di fare esplodere il proprio appartamento, già saturo di gas. E non era la prima volta: già alcuni mesi fa la donna aveva cercato di compiere lo stesso gesto.

E’ accaduto mercoledì 28 giugno, intorno alle 20 a Ostia (Roma). A dare l’allarme, alcuni vicini di casa della donna, insospettiti dal forte odore di gas. Hanno chiamato la polizia, che è intervenuta nuovamente nell’appartamento della donna, in via delle Azzorre 453.

Gli agenti sono riusciti ad entrare aprendo la porta di ingresso a spallate e hanno trovato la donna con l’accendino in una mano. In un’altra stanza dell’appartamento hanno trovato la madre della donna: era in compagnia dei propri cani e ha detto di non essersi accorta di niente.

Alla fine, dopo aver messo in salvo il palazzo, le forze dell’ordine hanno accompagnato la donna all’ospedale Grassi di Ostia.

Nello stesso palazzo abita anche l’attore Enzo Salvi, che su Facebook ha scritto: