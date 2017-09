ROMA – Si chiama Paco ed è la nuova droga che sta spopolando in Uruguay, Cile, Brasile e Colombia. Il problema è che costa solo due euro. Paco è un composto di cherosene, veleno per topi, polvere di vetro e pasta di cocaina, della più bassa qualità.

Il fumo del Paco, dicono i medici, equivale a cinquanta volte un tiro di cocaina. I danni sono subito gravi: in poco tempo si passa dall’eccitazione psicomotoria alle convulsioni, fino alla paranoia e al delirio. Il consumo sistematico di Paco provoca nausea, ipertensione, aritmia, e può essere la causa di infarto o ictus. Un consumatore di Paco può perdere fino a 20 kg in tre mesi, provoca lesioni fisiche dopo sei mesi, e la morte cerebrale nel giro di un anno.