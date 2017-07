Padova, al bar per andare in bagno ti chiedono la carta di identità

PADOVA – Per fare la pipì serve la carta di identità. Accade a Padova, dove un cartello affisso sulla porta del bagno in un bar ha fatto sorridere e storcere il naso a più di un cliente. “Per le chiavi del bagno chiedere al bar muniti di un documento”, recita il cartello e la motivazione è piuttosto semplice: così i clienti sono costretti a restituire le chiavi per ottenere indietro il documento lasciato in ostaggio.

Un avventore ha detto al Mattino di Padova: “Secondo me è l’unico locale pubblico del Veneto dove ci vuole la carta d’identità per fare pipì”. Ma i titolari del bar situato al Capolinea Sud del tram alla Guizza spiegano che è solo mera necessità di riavere le chiavi.

“Da inizio anno – dice una delle bariste – abbiamo perso tre chiavi e siamo stati costretti a cambiare le serrature”. “Non chiediamo necessariamente il documento. Molti – aggiunge – lasciano qui gli occhiali o il telefono. L’importante è che ci sia qualcosa che funzioni come promemoria per riportarci la chiave”.

“Non conosco il caso specifico – commenta il segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, Filippo Segato – ma qualora il problema fosse di questo genere siamo pronti a coadiuvare l’esercente nella richiesta, da fare al proprietario dell’immobile, di adeguare la struttura affinché l’utilizzo dei servizi igienici non vada a discapito dell’attività imprenditoriale”.