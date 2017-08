PADOVA – La super-mamma di 14 figli rapinata e picchiata di fronte alla stazione di Padova. Domenica 13 agosto intorno alle 18 Alessandra Bortoletto, 45 anni, stava aspettando nel pullmino che usa per spostare la sua numerosa famiglia le figlie di ritorno da Padova in treno quando è stata aggredita.

Un uomo ha tentato di rubarle la borsa, ma la donna non ha mollato la presa. L’aggressore allora l’ha trascinata fuori dall’abitacolo dell’auto, strattonandola e picchiandola, scrive Marina Lucchin sul Gazzettino, fino a quando non ha deciso di desistere ed è fuggito, lasciando la donna dolorante sul marciapiede. Il tutto senza che nessuno facesse nulla per aiutare la vittima.

Racconta il quotidiano veneto: