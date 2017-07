PADOVA – Un gruppo di bambini gioca nel cortile del condominio e uno dei vicino non gradisce il frastuono. Un uomo così scende nel giardino comune e inizia a discutere con uno dei papà fino ad accoltellarlo. L’episodio è avvenuto la sera di venerdì 30 giugno in via Newton, a Padova, dove Silvano Paganini, 56 anni, ha accoltellato il papà di un bambino, Giuseppe Manzanotti, che era sceso di casa armato di bastone.

Il Mattino di Padova scrive che Paganini, irritato dagli schiamazzi dei bimbi che giocavano in cortile, ha inveito contro uno di loro scatenando la reazione del padre: