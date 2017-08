CHIESANUOVA (PADOVA) – In mongolfiera per chiedere in nozze la fidanzata: precipitano. La mongolfiera infatti non risponde ai comandi, qualcosa non va: occorre fare subito un atterraggio di emergenza. E così il grosso pallone, riporta Il Gazzettino, si è accasciato intorno alle otto di stamani, sabato 12 agosto, in un campo a Chiesanuova, in provincia di Padova. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i serbatoi del pallone: nessun ferito. Il pilota avrebbe deciso di atterrare per problemi di carburante.

A bordo della mongolfiera oltre al pilota due passeggeri americani e un’italiana che hanno visto il loro fidanzamento rovinato: lui avrebbe dovuto consegnare il fatidico anello alla sua bella, tutto rimandato. Sul posto il personale del 118 e la polizia di stato.