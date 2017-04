PADOVA – Hanno aspettato che l’amante del marito arrivasse e poi l’hanno accerchiata, gettata a terra e l’hanno presa a calci in faccia. Questa la vendetta della donna cinese e delle sue amiche che hanno aggredito la malcapitata per le strade di Padova. Se in Cina picchiare e farsi giustizia da sole, accompagnate da parenti e amiche, è diventata una prassi, in Italia questa usanza cinese è stata osservata per le vie della città e ripresa in un video.

Marco Aldighieri scrive sul quotidiano Il Mattino che solo l’arrivo di un passante italiano ha scongiurato il peggio. Alla vista dell’uomo, le donne cinesi sono fuggite e hanno posto fine al pestaggio durato diversi minuti vicino alla stazione: