PADOVA – Cliente va al bar e non paga il caffè: denunciata. La cliente in questione, in realtà, non era nuova a questo genere di imprese. Già in passato, scrive il Mattino di Padova, aveva creato problemi alla barista di un locale in Corso Umberto.

Domenica scorsa, nel pomeriggio, la barista si rifiutava di servire il caffè alla donna, ma dopo le insistenze di questa alla fine si è convinta e le ha servito l’espresso, ma in un bicchiere di plastica. A quel punto la cliente si è rifiutata di pagarlo. Ed è scattata la denuncia nei suoi confronti per insolvenza fraudolenta.

Sempre a Padova il quotidiano locale riferisce di un giovane russo denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso mentre si allontanava trascinando due biciclette legate fra loro da una catena che non era riuscito a tranciare. Il giovane, un russo di 26 anni, è stato denunciato per furto.