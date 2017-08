PADOVA – Non si ferma al posto di blocco, travolge alcuni agenti e scappa a 140 km/h. È successo nella notte tra sabato e domenica, verso le 2, a Padova. Ne è nato un inseguimento e alla fine è stato fermato e arrestato un ventottenne di Varese. Fermato, il giovane si è difeso dicendo che aveva semplicemente paura del controllo. La storia è raccontata dal Mattino di Padova.

In via Venezia, secondo il rapporto della polizia stradale. alcuni pedoni si sono buttati a terra per evitare di essere investiti, in Prato della Valle ha attraversato il semaforo ai 140 orari, in via Jacopo Avanzo ha tamponato un’auto per continuare la fuga dalla volante. il ragazzo è stato fermato in via del Plebiscito, dove si è schiantato contro il marciapiede.