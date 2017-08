PADOVA – Una coppia di turisti cinesi è salita sul treno diretto da Padova a Roma, dimenticando sui binari i due figli di 6 e 9 anni che sono stati recuperati dalla Polfer e riconsegnati ai genitori una volta ritornati nella città veneta. La ressa per prendere il treno in partenza è stata, quasi sicuramente, il motivo della distrazione capitata ad una coppia di cinesi in vacanza in Italia e residenti in Spagna. Marito e moglie sono saliti sul treno Freccia Argento diretto a Roma. Gli agenti della Polfer che stavano vigilando l’area hanno notato che sul marciapiede rimanevano un bambino e una bambina che si tenevano per mano e che guardavano il treno partire.

