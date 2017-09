PADOVA – Drammatico incidente stradale nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre sulla Valsugana, in provincia di Padova. Un’auto con a bordo tre ragazzi si è scontrata frontalmente contro un camion che viaggiava in direzione opposta in un impatto devastante. Il bilancio dello schianto è pesantissimo: due morti e un ferito grave, tutti giovani passeggeri dell’utilitaria che è andata completamente distrutta.

Le vittime sono Chiara Maschio, una studentessa universitaria ventenne di Bassano del Grappa, che era alla guida della vettura, e Filippo Miotti, 23enne di Marostica, che era al suo fianco. Ferito in maniera grave un terzo ragazzo loro amico, un 24enne di Marostica.

Il devastante incidente poco dopo l’una di notte quando la Renaul Twingo con i tre giovani a bordo, che stava viaggiando in direzione Bassano, si è improvvisamente scontrata con un camion guidato da un 42enne di Cittadella ma residente a San Martino di Lupari, rimasto ferito solo leggermente ma sotto shock.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Cittadella e della polizia stradale che son intervenuti sul posto, l’auto dei ragazzi, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta trovandosi di fronte il mezzo pesante.