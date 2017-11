ROMA – Padova: data in sposa a 9 anni, violentata dal marito orco di 35. Lei è una bambina, frequenta le elementari, a 9 anni è già sposata. Lui, il marito, di anni ne ha 35, a custodire l’innocenza e i sogni di una bambina non ci pensa proprio. Si prende ciò che considera di sua proprietà, violarla è un diritto del buon musulmano. La storia orribile della bambina e dell’orco è finita in un pronto soccorso dalle parti di Padova.

C’è finita la bambina per un’emorragia, i medici ci hanno messo poco a capire: violenza sessuale reiterata, il vero prezzo di un matrimonio combinato. A quel punto si sono attivati i carabinieri, per fortuna il nostro codice penale non contempla in questi casi eccezioni culturali o equivoci richiami alla tradizione religiosa. Siamo di fronte ad abusi sui minori, l’orco non la passerà liscia.

C’è un convitato di pietra finora in questa vicenda, anzi due: padre e madre che hanno sottoscritto e combinato l’abominevole accordo matrimoniale. Come ci si regolerà con loro, quale pena è prevista per chi vende la propria figlia di 9 anni a un uomo di 26 anni più grande?