BERGAMO – Una maxi multa fino a 15mila euro per i cittadini che ospitano i migranti senza informare il Comune. Questa l’ordinanza firmata dal sindaco di Palazzago, in provincia di Bergamo, per fermare l’accoglienza in città. Il sindaco Michele Jacobelli, eletto con la Lega Nord, vuole avere la documentazione sanitaria e abitativa in anticipo rispetto ai centri di accoglienza, dato che la scelta dei privati viene concordata con la prefettura e non con il comune.

Il sito di Repubblica scrive che con la nuova ordinanza i cittadini che decidono di mettere a disposizione il proprio immobile a Palazzago per l’accoglienza di migranti e profughi dovranno preventivamente avvisare il Comune. Un’ordinanza urgente emanata per far fronte alla potenziale emergenza sanitaria e di igiene pubblica che l’accoglienza di richiedenti asilo potrebbe avere sulla città, spiega il sindaco: