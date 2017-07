ENNA – Ha visto il posto di blocco e invece di fermarsi ha cercato di fuggire. La polizia ha aperto il fuoco contro la vettura sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza dello svincolo per Agira e l’uomo alla guida è rimasto ferito. Il camion su cui viaggiava è risultato rubato.

L’uomo ferito non è in pericolo di fuga e il mezzo su cui viaggiava prima di essere bloccato dagli agenti è risultato rubato e la sua identità non è stata resa nota. Il conducente è stato ferito lievemente da un colpo di arma da fuoco, ma non da una pistola come scritto precedentemente, a una coscia ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il tratto dell’autostrada è rimasto chiuso per circa mezz’ora.