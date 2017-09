PALERMO – Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo un drammatico incidente con la moto sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. I due erano a bordo di una moto, una Yamaha R1. L’incidente è avvenuto ella galleria dopo Capaci in direzione del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale i due sono morti sul colpo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo intorno alle 4,30, ma le cause sono ancora in via d’accertamento. Sul posto è intervenuto il medico legale per una prima ispezione cadaverica.