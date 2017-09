PALERMO – L’aveva puntata da tempo e per poco non è riuscito nel suo intento. Ancora un caso di violenza s******e, ma questa volta ai danni di una minorenne, poco più che una bambina, di 11 anni appena. Accade a Palermo, dove un tunisino di 26 anni, senza permesso di soggiorno, Aidi Mourad, è stato fermato e arrestato per tentata violenza su minore.

Le indagini sono scattate dopo che i genitori della piccola provenienti dall’Est Europa, hanno denunciato la scomparsa dell’undicenne. Dopo qualche ora la bambina è tornata a casa. E ha raccontato di essere stata molestata da un ragazzo tunisino che fa il parcheggiatore abusivo davanti a un supermercato. Quell’uomo l’aveva condotta con la forza tra i vagoni della stazione di “Brancaccio” e lì avrebbe tentato di abusare di lei.

La ragazzina ha poi confidato a un suo familiare che il 26enne anche in altre occasioni aveva tentato di baciarla contro la sua volontà. Le indagini, hanno permesso di risalire al giovane, che è stato bloccato dopo una rocambolesca fuga sopra i vagoni dei treni. Il giovane senza permesso di soggiorno è stato portato nel carcere del Pagliarelli.