ROMA – Morire a due anni dissanguato dopo una banale operazione alle tonsille. E’ la tragica fine del piccolo Flavio. Il bambino era stato sottoposto all’intervento di routine all‘ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro (Roma). Dimesso, a poche ore da un successivo controllo è morto dissanguato a casa sua, davanti ai genitori impotenti che invano tentavano di tamponare la fuoriuscita di sangue.

La tragica vicenda, raccontata da Giulio De Santis sul Corriere della Sera, è avvenuta lo scorso 8 giugno, ma adesso la Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio, senza aspettare la denuncia.

Scrive il Corriere della Sera:

A segnalare la vicenda all’autorità giudiziaria era stata l’equipe sanitaria del Pertini, dove il piccolo fu portato la sera della tragedia dagli operatori del 118, intervenuti in seguito alla chiamata d’urgenza della famiglia. La corsa disperata per salvarlo, però, non fu sufficiente. «Mio figlio mi è spirato tra le braccia, spero adesso che sia fatta giustizia», dice Cristiana Capolecchia, la mamma di Flavio. «L’ospedale al momento della dimissione fornisce spiegazioni delle prescrizioni da seguire nei giorni a seguire. In questo caso, non sappiamo cosa sia successo dopo la visita di controllo. Esprimiamo costernazione e cordoglio», hanno fatto sapere i vertici del Bambino Gesù, assistiti dall’avvocato Gaetano Scalise.