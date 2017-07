Palinuro, bagnino flirta con una turista: multato dalla Guardia costiera

SALERNO – Un bagnino ha preso il largo con il battello di salvataggio con una turista. Peccato che sia stato pizzicato dalla Guardia Costiera, che lo ha punito con una salatissima multa. E’ accaduto a Palinuro, in provincia di Salerno.

La scoperta, scrive Repubblica, è avvenuta nel corso di una serie di controlli sugli stabilimenti balneari del Cilento che hanno portato a una serie di sanzioni a carico dei responsabili della sicurezza dei bagnanti. Nel corso dell’operazione sono state staccate multe per circa 15mila euro. I due casi più eclatanti riguardano le assenze dei bagnini dal posto di lavoro.

“Si tratta di violazioni molto gravi – ha spiegato il tenente di vascello Arcangeli – i bagnini devono stare sempre nella loro postazione. Basta un attimo per perdere di vista i bagnanti e non rendersi conto che qualcuno potrebbe avere bisogno dell’intervento del bagnino. Molte volte il tempismo è fondamentale per salvare la vita di chi si sente male”.

Il bagnino, contrariamente a quanto accertato in alcuni lidi, “dovrebbe essere sempre in postazione sopraelevata – spiega il comandante – indossare una maglietta con la scritta “salvataggio”, avere il fischietto, il binocolo, un paio di pinne e tenere sempre in prossimità della battigia 200 metri di cavo di salvataggio e un pattino”.