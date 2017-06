Paola Cabras muore in incidente a Tortolì. Auto totalmente accartocciata

TORTOLI’ – Incidente mortale nella notte in Ogliastra, in Sardegna. Una giovane di Girasole, Paola Cabras, di 22 anni, ha perso la vita sulla Ss 125 vicino a Tortolì in seguito a un violento scontro con una Opel Astra a bordo della quale viaggiavano altri tre giovani, rimasti gravemente feriti e ricoverati nell’ospedale di Lanusei.

Paola Cabras guidava una Fiat 600 che nel frontale è finita fuori dalla carreggiata, finendo totalmente accartocciata. Immediato l’intervento del personale del 118 che ha trasportato i passeggeri della Opel in ospedale, mentre per la giovane non c’è stato niente da fare: è morta sul colpo. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro e Lanusei per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto alle 3. L’impatto fra la Opel e la Fiat 600 mentre quest’ultima, proveniente da nord, si stava immettendo a sinistra in un’area di servizio. Nel luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Tortolì, i carabinieri e gli uomini dell’Anas.

