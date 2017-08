ROMA – Papà separato nasconde figlia di 6 anni nella valigia per la crociera senza l’ok di mamma. Voleva portare con sé e la sua nuova compagna la figlia di sei anni in crociera diretti al mare su un’isola greca nonostante il no opposto dalla madre: così, un papà ha nascosto la bambina in una valigia sperando di eludere i controlli, dal momento che non aveva il visto.

L’incredibile messa in scena è stata però scoperta subito dal personale di bordo quando la nave si accingeva a salpare dal porto di Ancona. La bimba è apparsa sorridente, tutto sommato in buone relazioni con il papà, hanno constatato gli agenti. L’aveva convinta che fosse un gioco, entrare nella valigia, starsene buona e accucciata per un po’ prima di prendere il largo.

Rintracciata la madre che si è precipitata sgomenta ad Ancona mentre la ragazzina veniva distratta dalle disavventure post-coniugali della coppia.