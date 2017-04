Parma, auto sbanda e travolge tavolini del bar: 3 feriti, uno è grave

PARMA – Un’auto è uscita fuori strada dopo aver sbandato e ha travolto i tavolini all’esterno di un bar. Domenica Pasqua di paura a Parma, in località Il Moro. Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto in via Emilio Lepido.

Un uomo è stato trasportato all’ospedale in condizioni molto gravi, mentre sua moglie è stata giudicata in condizioni meno preoccupanti. Solo qualche contusione per un terzo cliente, di origine straniera.

I figli della coppia, due bimbi, si trovavano fortunatamente all’interno del locale. La vettura, un’Opel Corsa, ha sfondato anche la vetrina del locale.

Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale. In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.