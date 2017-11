ROMA – Parete (Caserta): marito e moglie sgozzati in casa, il figlio in fuga. Due persone, marito e moglie, sono state trovate sgozzate all’interno della propria abitazione a Parete (Caserta). I carabinieri stanno cercando il figlio della coppia, al momento non reperibile. I carabinieri giunti sul posto, un paesino dell’agro aversano, si sono trovati di fronte a un’immagine raccapricciante: dopo aver fatto irruzione nell’appartamento di Via Scipione Africano, hanno trovato i due anziani coniugi riversi in una pozza di sangue, la gola tagliata.

Sconosciute finora le ragioni dell’atroce duplice omicidio , i sospetti sono tutti indirizzati verso il figlio della coppia che sarebbe scappato dal luogo del delitto lasciando perdere le sue tracce. Subito è scattata la caccia all’uomo.