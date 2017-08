PAVIA – Ha reagito con rabbia a un normale controllo della polizia, nel pieno centro di Pavia. Un mendicante straniero è stato infine arrestato dagli agenti, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che si trovava in Strada Nuova, nel cuore della città, ha aggredito i poliziotti che gli avevano chiesto i documenti per identificarlo, mordendone due e gettandone a terra un terzo. Per placare la sua furia, gli agenti sono dovuti ricorrere due volte all’uso dello spray al peperoncino e lo hanno anche ammanettato.

L’atteggiamento aggressivo del mendicante è continuato anche durante il suo trasferimento in Questura. A quel punto è scattato per lui l’arresto. Dopo l’udienza di convalida, svoltasi in Tribunale, l’uomo è stato portato in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia.