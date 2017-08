PESCARA – Maxi rissa nello stabilimento balneare di Pescara. Un giovane turista tedesco di 22 anni ha battuto la testa dopo un pugno e ora è ricoverato in gravi condizioni. Una lite per futili motivi e ora l’aggressore, un ragazzo romano di 20 anni in vacanza in Abruzzo, è stato identificato dalla polizia e denunciato per lesioni.

La rissa è scattata intorno alle 4.30 del mattino dell’11 agosto durante una serata organizzata nello stabilimento balneare. Una lite per futili motivi scoppiata tra il turista tedesco, che era insieme ad altri 8 amici, e il romano insieme ad un amico anche lui. La lite è poi proseguita all’esterno del locale, scrive il Messaggero: