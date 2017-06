ROMA – Piacenza, furbetti del cartellino in Comune: 50 indagati. Timbravano, poi “chi in palestra, chi la spesa…”. Sono cinquanta i dipendenti del Comune di Piacenza indagati con le accuse di falso e truffa. Secondo la Procura della Repubblica erano soliti timbrare il cartellino in ufficio per poi uscire “a farsi i fatti propri”: “Chi andava in palestra e chi andava a fare spesa”, affermano Salvatore Cappelleri, capo della procura piacentina, e il sostituto Antonio Colonna. Sono i primi dettagli che riguardano il blitz in corso da questa mattina negli uffici della sede comunale di Palazzo Mercanti a Piacenza.

Le indagini, condotte da Polizia municipale e Guardia di finanza, riguardano anche alcuni casi di peculato: qualcuno che avrebbe utilizzato mezzi di servizio per scopi non lavorativi. Dei cinquanta indagati, dieci sono a piede libero, gli altri sottoposti a misura cautelare: uno agli arresti domiciliari, gli altri 39 sono stati fotosegnalati in caserma e poi sottoposti all’obbligo di firma. Gli inquirenti avrebbero filmati e pedinamenti, effettuati nel corso degli ultimi mesi, che dimostrerebbero la condotta dei dipendenti ‘infedeli’.