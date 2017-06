Piazza San Carlo, dopo il sindaco Chiara Appendino l'indagine punta a questore e prefetto

TORINO – Tragedia di piazza San Carlo a Torino: dopo il sindaco, Chiara Appendino, l’indagine per accertare le responsabilità del falso allarme terrorismo che ha scatenato il panico, provocando oltre 1.500 feriti e il decesso di Erika Pioletti, punta anche su prefetto e questore, responsabili della gestione delle emergenze e della sicurezza pubblica?

Questi ultimi sarebbero coinvolti non nel primo filone d’inchiesta per omicidio colposo e lesioni gravissime plurime, che fa riferimento agli accertamenti relativi alla sicurezza e alla gestione della piazza la sera della finale di Champions League, ma ad un secondo filone, quello aperto per lesioni (semplici) e che racchiude le querele di quei cittadini che sono stati travolti dalla calca e sono rimasti feriti con prognosi inferiori ai 40 giorni, spiega La Stampa.

In questa seconda tranche è stata iscritta Appendino, e sarebbero iscritti anche Questura e Prefettura, responsabili della gestione dell’emergenza. Sono tutti chiamati in causa dai cittadini che quella sera del 3 giugno sono rimasti feriti in modo meno grave.

Dell’iscrizione del questore, Angelo Sanna, e del prefetto, Renato Saccone, nel registro degli indagati scrive anche Ottavia Giustetti su Repubblica: