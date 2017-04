Piero Ottone, è morto l’ex direttore del Corriere della Sera

ROMA – È morto a 92 anni il giornalista Piero Ottone. È stato direttore del Corriere della Sera ed editorialista di Repubblica.

Piero Ottone è nato a Genova nel 1924. Entra al Corriere della Sera negli anni Cinquanta, come corrispondente da Mosca e inviato speciale, con Mario Missiroli direttore. Diventa direttore del Secolo XIX, nel 1968, poi del Corriere della Sera nel 1972. E’ lui ad ospitare Pasolini in prima pagina. Ottone si scontra con Indro Montanelli, che lo accusa di aver virato a sinistra il giornale. Contrasto che si conclude con il licenziamento di Montanelli, che poi fonderà Il Giornale.

Piero Ottone è diventato poi editorialista di Repubblica e tenne fino a poche settimane fa una rubrica sul Venerdì intitolata “Vizi & Virtù”.

“Il giornalismo italiano – scriveva – soffre di un difetto d’origine: manca di coscienza etica. Dall’inizio del secolo ad oggi non ha mai avuto una vita propria ed autonoma, diversa dall’ideologia, dalla politica, dall’economia. E’ mancata l’idea di un giornalismo visto come strumento di informazione obiettiva. La mia opinione è che la nostra professione rappresenta un’istituzione che dovrebbe avere una sua coscienza, una morale, un’anima e sentire come propria missione esclusiva quella di dedicarsi alla società. Questo in Italia non è mai accaduto”.