Piero Petrullo suicida. Sabato i Ladri di carrozzelle al Festival di Sanremo...

VELLETRI – Piero Petrullo si è ammazzato: il musicista dei Ladri di carrozzelle si è impiccato con un filo elettrico a Velletri, nei Castelli Romani. La sua band avrebbe dovuto esibirsi sabato 11 febbraio, nella serata finale del Festival di Sanremo. La peculiarità di questo gruppo era la formazione con componenti tutti disabili.

Racconta Il Messaggero:

Il musicista, dal 2006 al 2010 suonò come percussionista con il gruppo rock in varie manifestazioni di piazza in molte città italiane, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino. Il gruppo, che ora è un laboratorio musicale composto da circa 20 musicisti, negli anni ’90 divenne molto noto, in quanto gli otto membri erano tutte persone disabili e il nome prese spunto ironicamente da questa loro condizione.

Suonarono anche alle manifestazioni del 1° Maggio a Roma, per le celebrazioni del Giubileo del 2000 e in altre iniziative musicali di grande successo. ” Era un uomo straordinario, dice Paolo Falessi, uno dei fondatori dello storico e particolare gruppo rock, nonostante soffrisse molto a livello fisico, con dolori molto violenti, era sempre positivo, gioioso, amava stare con gli amici, divertirsi, suonare i suoi strumenti, ci dava sempre coraggio a tutti, andremo a Sanremo sabato prossimo con il gruppo laboratorio ” Ladri di Carrozzelle” con il cuore rotto dal dolore della tragica morte del nostro amico e collega, che cercheremo di ricordare, dando il meglio di noi stessi».