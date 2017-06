Pietro Sanna: ragazzo italiano accoltellato a morte a Londra

LONDRA – Un ragazzo italiano, Pietro Sanna, di 24 anni, è stato accoltellato a morte a Londra.

Stando alle prime notizie, il giovane, che viveva nella capitale britannica da circa due anni, avrebbe sopreso nella sua casa un ladro, che ha reagito colpendolo a morte. Il consolato generale italiano è in contatto sia con la famiglia della vittima, sia con la polizia, che sta indagando per fare luce sull’episodio. Per Scotland Yard, infatti, le cause e le circostanze esatte dell’accaduto non sono ancora chiare.