Pimonte, sedicenne muore dopo drastica dieta dimagrante

NAPOLI – Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto in casa oggi, 5 luglio, dai genitori a Pimonte, comune in provincia di Napoli. Il 16enne era alle prese con gravi problemi di obesità: era giunto a pesare 160 kg, e negli ultimi mesi ne aveva persi 30 ricorrendo a una dieta drastica e, a quanto si è appreso, senza controllo medico.

Stamane, racconta il Mattino di Napoli, il 16enne è stato trovato esanime nel suo letto. I familiari hanno subito chiamato il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul caso indagano i carabinieri.