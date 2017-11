LIVORNO – Un uomo, di origine nordafricana, è stato trovato cadavere in seguito ad un incendio in un appartamento di via Ferrer a Piombino (Livorno). Il corpo sarebbe stato rinvenuto carbonizzato. Un’altra persona risulterebbe intossicata ed è stata trasferita in ospedale dopo essere stata soccorsa da un’ambulanza della croce rossa.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 6 di mattina di oggi, 21 novembre, e sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Piombino.