PISA – Un nonno, Fabrizio Barducci, è morto investito da una moto mentre attraversa la strada con il suo nipotino di due anni in braccio.

successo la sera di mercoledì 23 poco dopo le 20,30 sul viale del Tirreno a Tirrenia davanti al residence dove era andato a trovare il resto della famiglia in vacanza.

L’uomo – Fabrizio Barducci, 62 anni, di Prato – è stato soccorso e trasportato in ospedale dove, dopo un’operazione, intorno all’una è deceduto per le ferite gravissime riportate al cuore. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer. Non è in gravi condizioni.