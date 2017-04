Pisa, lasciano la figlia di 2 anni per farsi un selfie davanti alla Torre

PISA – Lasciano la figlia di 2 anni in auto per andare a farsi un selfie davanti alla Torre di Pisa. E adesso rischiano una denuncia per abbandono di minore.

Protagonista della vicenda una coppia di turisti della Slovacchia. Nel giorno di Pasquetta si trovavano a Pisa e hanno voluto farsi una foto con la celebre Torre pendente sullo sfondo. Solo che per farlo in tutta tranquillità hanno pensato di lasciare la loro figlioletta di due anni nell’auto, parcheggiata in via Bonanno Pisano, nei pressi di piazza Manin, riferisce il Tirreno. E di notte. I fatti, infatti, si sono svolti poco prima delle 23.

Scrive il quotidiano toscano:

La suggestione dei monumenti schierati nella penombra di una luce soft, ma soprattutto l’assenza della ressa di mattino e pomeriggio, devono aver convinto i due turisti di fare una corsa sotto la Torre per scattare una foto. Hanno parcheggiato la macchina poco distante e dopo averla chiusa si sono diretti verso il campanile. Passati alcuni minuti un passante ha notato una bimba che, senza particolare apprensione, se ne stava sui sedili posteriori.

Quando ha visto quella piccola tutta sola in auto l’uomo ha chiamato il 118 e i vigili del fuoco, quindi la polizia.