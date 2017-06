PISA – Un turista straniero è arrivato nella piazza delle Vettovaglie a Pisa la sera di mercoledì 28 giugno e all’improvviso ha iniziato a togliersi i vestiti. Via la maglietta, i pantaloni e poi anche l’intimo prima di iniziare a ballare divertito tra i tavoli affollati di ragazzi.

L’episodio non è passato inosservato e non avrebbe potuto, anzi i presenti sono rimasti stupiti, ma tra loro c’è chi ha avuto la prontezza di filmare l’uomo senza vestiti che danzava tra i tavolini e il video è finito nella redazione del quotidiano La Nazione, che scrive:

“Movida ancora senza limiti in piazza delle Vettovaglie. Nella notte tra mercoledì e giovedì poco prima delle 1 un turista straniero si è denudato completamente tra i tavoli affollati di ragazzi. Ha ballato per qualche minuto senza vestiti per poi rimettersi i pantaloni come se niente fosse tra lo stupore dei presenti”.