NAPOLI – Un gruppo di banditi armati ha assaltato un portavalori vicino Pomigliano D’Arco e ha sparato ai vigilantes prima di darsi alla fuga. La rapina armata è avvenuto in località Paciano, vicino all’ufficio postale, quando un gruppo di uomini dal volto coperto e armato ha assaltato il furone delle Poste italiane.

Lucia Allocca scrive sul quotidiano Il Mattino che non è ancora chiaro quale sia l’entità del bottino con cui i malviventi sono fuggiti dopo aver messo a segno il colpo:

“Un colpo riuscito e probabilmente ben studiato su cui stanno entando di fare chiarezza i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (agli ordini del capitano Tommaso Angelone), che per ora non si sbottonano. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate in zona. In quei fotogrammi potrebbero esserci dettagli utili per risalire all’identità dei componenti del commando. Paura tra i residenti e strada chiusa per alcune ore per poter effettuare i rilievi del caso”.