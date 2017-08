PAVIA – “Volevo imitare le serie tv americane, e poi qui di incendi ce ne sono sempre pochi”. Un vigile del fuoco in cerca di adrenalina appiccava gli incendi per poi dare l’allarme e intervenire con i compagni per spegnerlo. L’uomo è stato filmato e denunciato dai carabinieri di Pavia, insospettiti per una serie di incendi circoscritti in una stessa zona.

Si tratta di un volontario di 28 anni, che si è dimesso dal suo incarico. Ai militari ha detto che in Lomellina si verificavano pochi incendi e lui desiderava emulare gli interventi di una nota serie TV sui vigili del fuoco americani che seguiva con passione. Solo pochi giorni fa a Ragusa sono stati fermati 15 pompieri volontari che appiccavano incendi per guadagnare 10 euro a chiamata. Ma questa volta i soldi non c’entrano, questa volta è la voglia di adrenalina.