PISA – Era sceso dalla sua auto per riparare quella del suo amico. Proprio quando stava per collegare i cavi della batteria, un’altra vettura è arrivata e ha tamponato la sua auto, che l’ha schiacciato contro una in sosta. Per Abdoulaye Kebe, senegalese di 29 anni che viveva a Pontedera e lavorava come elettricista, non c’è stato nulla da gare: è morto il 17 novembre per la gravità delle ferite riportate nello schianto.

Il sito de La Nazione scrive che l’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 19,30 di venerdì sulla Tosco Romagnola, a Pontedera. Un’auto ha tamponato la vettura del senegalese, che è poi rimasto schiacciato e per lui all’arrivo del 118 non c’era più nulla da fare, se non dichiararne il decesso. Ecco la ricostruzione della dinamica dell’incidente fornita dal quotidiano toscano: