PORCIA – Ferisce il cane e il gatto della vicina a colpi di carabina. Sequestrata l’arma a un pensionato di Porcia, in provincia di Pordenone. La storia è raccontata dal Messaggero Veneto.

L’allarme è stato lanciato martedì mattina alle 6.40 in Questura da una vicina di casa, quando il micio è stato ritrovato gravemente ferito in giardino.Subito la proprietaria si è precipitata alla clinica veterinaria di Sacile con il gatto, lasciando alla vicina il compito di chiamare le forze dell’ordine.Agli agenti la vicina ha riferito che già sabato aveva udito uno strano rumore, una sorta di «puf», ma non era riuscita a individuare la fonte del rumore, né aveva visto qualcuno sparare. Quel giorno è stato colpito il cane.