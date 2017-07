Pordenone, anziano morto annegato nel lago Paker

PORDENONE – Un anziano è annegato nelle acque del lago Paker, in via Venchiaredo, a Sesto al Reghena (Pordenone). Secondo quanto si è appreso, l’anziano – di cui non si conoscono le generalità dal momento che non aveva documenti – è giunto al laghetto in sella alla propria bicicletta, ritrovata poco distante.

Sulle cause del decesso indagano la Polizia locale e i Carabinieri che stanno cercando di risalire all’identità della vittima e hanno escluso responsabilità di terzi. Per il recupero della salma sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento (Pordenone).