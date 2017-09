PORDENONE – La figlia va fuori corso all’università e il padre le taglia il mantenimento. La punizione per il poco impegno è l’abbassamento della paghetta a 20 euro a settimana. La ragazza di Pordenone, 26 anni, ha denunciato il padre e l’ha portato in tribunale. Il giudice ha dato ragione alla ragazza e ha disposto che l’uomo debba versarle 500 euro al mese.

Greta Sclaunich sul Corriere della Sera scrive che il padre è stato riconosciuto “colpevole” di aver negato il mantenimento alla figlia. Impossibile infatti vivere con appena 20 euro a settimana, quando per pagare università, bollette e alloggio richiede almeno 400 euro al mese:

“La giovane al tribunale ha denunciato il padre perché non sta più rispettando l’impegno, assunto in sede di divorzio, di provvedere al suo mantenimento. Sostiene di essere abituata ad un certo tenore di vita e vorrebbe che il genitore, che non ha problemi economici, continuasse a garantirglielo. Lui, dal canto suo, si è difeso spiegando che sì, dà alla figlia solo venti euro a settimana ma che spese mediche, carburante e abbigliamenti sono comunque coperti. Già, perché padre e figlia vivono sotto lo stesso tetto (dopo che lui le ha revocato i soldi per l’alloggio accanto all’università, per evitarle distrazioni) e lui si occupa di tutte le spese di mantenimento”.