PORTO MANTOVANO (MANTOVA) – E’ morta a 37 anni per un tumore che non le ha lasciato scampo. Erika Torre si è spenta nel reparto Cure palliative dell’ospedale Carlo Poma di Porto Mantovano, in provincia di Mantova. Lascia il marito e due figlie, Fanny ed Evelin, di 16 e 9 anni.

Erika faceva la mamma a Bancole, dove viveva con le figlie e con Tommaso, compagno e padre delle ragazzine. Solare e sempre sorridente, viveva per le sue figlie, come aveva scritto lei stessa sul suo profilo Facebook:

“Sono una semplice ragazza che ama la vita soprattutto le sue figlie! Niente di più, niente di meno”.

Scrive la Gazzetta di Mantova: