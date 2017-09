GENOVA – Una coppia di novelli sposi è stata divisa dai carabinieri a Portofino, la mattina dopo il loro matrimonio, dopo che erano arrivati alle mani. A riportare la notizia è il Secolo XIX.

Le maggiori ferite sono state per lo sposo che è stato dimesso dall’ospedale di Lavagna con una prognosi di 30 giorni per frattura del setto nasale e lesioni da morso al polpaccio. Dato l’evidente stato di alterazione della coppia, è stato impossibile per le forze dell’ordine ricostruire i motivi del litigio.