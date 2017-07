Portogruaro, camion tampona tir: morto il conducente

PORTOGRUARO – Il conducente di un furgone è morto sul colpo dopo aver tamponato un tir prima dell’uscita di Portogruaro lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste. Sul posto si sono formate code che alle 19 hanno raggiunto i 7 chilometri. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 luglio.

Per cause in corso di accertamento, un furgone ha tamponato un mezzo pesante andando a incastrrarsi sotto il rimorchio. Per il conducente del furgone, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La vittima è un 42enne di Gradisca.