Poste Italiane cerca postini, i requisiti: c’è tempo fino al 2 gennaio per candidarsi

ROMA – Poste Italiane cerca postini da assumere: c’è tempo fino al 2 gennaio per candidarsi. Non è richiesta esperienza pregressa ma i contratti saranno solo a tempo determinato. Poste italiane ha infatti lanciato una nuovo avviso di selezione per assumere dipendenti per le sue sedi sparse per l’Italia. Come è spiegato nella sezione recruiting del portale ufficiale delle Poste, il gruppo è alla ricerca dei classici postini e dunque non è richiesta esperienza pregressa anche se i candidati dovranno rispettare alcuni requisiti base.

I requisiti. Nel dettaglio è richiesto il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o il diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. La patente di guida in corso di validità per la guida del motorino aziendale e l’idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dall’Asl di appartenenza o dal proprio medico curante.

Per poter partecipare alle selezioni i candidati dovranno presentare domanda entro il 2 gennaio 2017 attraverso l’iscrizione nella sezione recruiting del sito delle Poste.