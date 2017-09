POZZUOLI – Ha visto un bimbo da solo e la guida disperata vicino al recinto della Solfatara di Pozzuoli. Diego Vitagliano, un pizzaiolo, era nel luogo dell’incidente dove hanno perso la vita Massimiliano Carrer, 45 anni, il figlio Lorenzo e la moglie Tiziana Zaramella, 42 anni.

L’uomo, intervistato da Valentina Baldisserri per il Corriere.tv, racconta di essera arrivato alla Solfatara per un sopralluogo per un evento che voleva organizzare. Al suo arrivo un bambino, il figlio di 7 anni della famiglia originaria di Torino e residente a Meolo che è sopravvissuto, era da solo mentre una guida disperata stava dando l’allarme. La famiglia, però, era già caduta nel cratere.

Vitagliano sottolinea che i soccorsi sono arrivati rapidamente, sia i vigili del fuoco che le ambulanze, e di aver assistito fino all’estrazione del secondo cadavere dal luogo dell’incidente, prima di essera allontanato per questioni di sicurezza. La zona, come confermano altri testimoni, è recintata e ci sono cartelli che segnalano la pericolosità del cratere e delle sue esalazioni.

Ecco il video del Corriere.tv con la testimonianza di Diego Vitagliano, pizzaiolo di Pozzuoli: