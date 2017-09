SONDRIO – Tragico incidente stradale nella serata di domenica 3 settembre, a Prata Camportaccio, comune in provincia di Sondrio. Gabriele Nesossi, 25enne, era in sella alla sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, nella zona industriale, si è scontrato con una Fiat Punto.

Come scrive il Giorno, il giovane è rimasto a terra privo di conoscenza e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto ma senza successo. Illeso il giovane alla guida della Punto. Sul posto oltra ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.